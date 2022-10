Pauderney encerra campanha com grande caminhada na zona Norte

Redação AM POST

O candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB) encerrou sua campanha eleitoral com uma grande caminhada na avenida Timbiras, zona Norte de Manaus, com apoiadores.

Pauderney agradeceu o apoio dos amigos que trabalharam levando suas proposta a todo o Estado.

“Fizemos uma grande campanha com cada um de vocês. Eu agradeço o apoio e tenho a certeza de que a população abraçou as nossas propostas. Mantenho meu compromisso de sempre lutar pelo Amazonas, pelos empregos, pela segurança jurídica da nossa Zona Franca, pela educação, saúde e desenvolvimento do interior. Vamos juntos rumo à vitória!”, afirmou.

Com o lema “tá fazendo falta”, Pauderney levou suas propostas em todos os municípios do interior do Amazonas, conversando com a população e firmando o compromisso com cada setor do Estado, para a melhoria de vida das pessoas.