“Paulo Guedes continua”, diz Bolsonaro sobre possível segundo mandato

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participa nesta sexta-feira (21/10) de uma sabatina no SBT, em substituição ao debate após falta do seu concorrente Lula (PT), garantiu a continuidade o Ministro da Economia Paulo Guedes em um eventual segundo mandato.

“Paulo Guedes continua”, disse Bolsonaro. “A liberdade econômica, o livre comércio, a diminuição do peso do Estado é que fazem parte do atual e futuro plano econômico do nosso governo”, acrescentou.

A entrevista com o candidato à reeleição acontece no estúdio do SBT, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV, rádios e plataformas dos veículos na internet. Com perguntas sobre temas previamente definidos, a entrevista vai durar em torno de uma hora.