Pescadores e lideranças indígenas declaram apoio ao pré-candidato a deputado federal Adail Filho

Redação AM POST

O pré-candidato a deputado federal Adail Filho, esteve no município de Itacoatiara, distante a 269 km de Manaus, para prestigiar um evento organizado pela Associação dos Pescadores do Baixo Amazonas, que aconteceu no Centro Social Apóstolo Pedro, situado na Av. Araújo Costa, no bairro Santa Luzia, na manhã desta sexta-feira (8).

Na ocasião, os membros da Colônia de Pescadores Z-13 declararam seu apoio ao pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal.

O evento contou com a presença de aproximadamente mil pessoas, que não se deixaram intimidar pela forte chuva que caía no município e lotaram a área externa do Centro Social.

“Eu me senti muito acolhido com essa demonstração de carinho. Eu realmente não imaginava um evento desse tamanho e, ver todas essas pessoas aqui mesmo com toda essa chuva, é realmente muito impressionante. Eu tô extremamente feliz com apoio dos pescadores da Colônia Z-13 e espero poder ter a oportunidade de trabalhar em prol dessa classe na Câmara Federal. Se Deus quiser tudo dará certo e eu vou poder direcionar recursos para melhorar a vida dessas pessoas, devolvendo a esperança que elas estão depositando em mim no dia de hoje”, disse o ex-prefeito de Coari.

O evento também contou com a presença do prefeito do município, Mário Abrahim, e seu filho, Thiago Abrahim, que é pré-candidato a deputado estadual e também recebeu o apoio da população durante o evento.

Em discurso, o prefeito Mário Abrahim afirmou que o município de Itacoatiara não tem muitos recursos para fazer dos projetos uma realidade e que o crescimento de um município depende muito do trabalho de parlamentares que realmente querem ajudar o interior do estado e, que acredita no compromisso de Adail Filho para com os interiores.

O pré-candidato a deputado estadual Thiago Abrahim, também afirmou que tem a intenção defender os direitos dos cidadãos e que a parceria com Adail Filho será a melhor para representar o povo amazonense e garantir representatividade ao interior do Estado.

“O povo precisa de força, precisa de potência dentro da assembleia e da Câmara Federal. Queremos estar lá para representar e lutar pelo que é direito do interior”, disse Thiago Abrahim durante o evento.

Reunião com lideranças

O pré-candidato a deputado federal, Adail Filho, também esteve presente no evento de lançamento da pré-candidatura a deputado estadual de Thiago Abrahim, que reuniu lideranças indígenas e das comunidades de Itacoatiara, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Urucurituba.

O evento aconteceu na noite desta quinta-feira (7), na sede da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae), no bairro Colônia, em Itacoatiara, e reuniu aproximadamente 700 pessoas.

“O interior está necessitando de alguém que vá lutar, que vá brigar e, principalmente, que conheça as dificuldades e a realidade do povo, para ir atrás das soluções mais viáveis aos municípios. O que não vai faltar serão candidatos para deputado estadual, a diferença é que aqui tem comprometimento”, disse Adail se referindo a Thiago Abrahim durante seu discurso.

Na oportunidade, Adail foi elogiado pelo trabalho realizado durante sua gestão como prefeito do município de Coari e também recebeu o apoio das liderança presentes.