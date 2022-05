Pesquisa aponta liderança de Arthur e crescimento de Chico Preto na disputa pelo Senado

Redação AM POST

O Direto ao Ponto Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (30), um levantamento com as intenções de voto para o Amazonas, para o cargo de senador da República. O pré-candidato ao Senado Arthur Virgílio Neto (PSDB) aparece com ampla vantagem sobre os demais candidatos, com 25,3% das intenções de votos seguido pelo senador Omar Aziz (PSD), que busca a reeleição, com 23%; e Coronel Menezes (PL), com 14,7%.

Continua depois da Publicidade

Chico Preto (Avante) apresentou crescimento e se aproxima do terceiro lugar com 10,4%, enquanto Luiz Castro (PDT) é o último colocado com 5,5% das intenções de voto.

Foram ouvidas 1.530 pessoas, sendo 1.000 em Manaus e 530 na Região Metropolitana ou Interior (Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva). A margem de erro é de 2,55%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%. O período de campo foi entre 09 a 12 de maio de 2022.

Consolidado na liderança das pesquisas, Arthur teve uma trajetória marcante no Senado e já foi considerado por diversos anos o parlamentar mais influente do Brasil. Na bagagem, liderou a oposição colocando fim no imposto da CPMF, que foi considerada uma das maiores derrotas políticas de Lula enquanto presidente.

Continua depois da Publicidade

Chico Preto já foi vereador, deputado e candidato a vice-governador na chapa de David Almeida em 2018 e candidato à prefeitura de Manaus em 2020, onde ficou em nono lugar com 1,65% (16.141 votos). Em pesquisa realizada em abril deste ano pelo instituto Real Time Big Data, Chico, aparecia com 7%, agora, nesse novo levantamento do Direto ao Ponto para o Senado apresentou crescimento e se aproxima do terceiro colocado.

Omar Aziz tenta emplacar a reeleição mas enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal.

Continua depois da Publicidade

Menezes aposta todas as suas fichas no apoio direto do presidente da República Bolsonaro para turbinar sua eleição. O militar usa esse prestigio do mandatário para articular o apoio da máquina estadual para dar musculatura à sua campanha, principalmente no interior do estado.

A disputa acirrada conta com embates constantes dos pré-candidatos Arthur, Omar, Menezes e Chico, que tem a língua afiada e não tem medo de partir para o conforto.