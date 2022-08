Pesquisa mostra queda de Lula e crescimento de Bolsonaro no Nordeste

Redação AM POST

Novo levantamento do banco BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira (22), aponta crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste e queda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na mesma região.

De acordo com a pesquisa, o chefe do Executivo tem 24% das intenções de voto, contra 58% do petista.

Na última pesquisa, divulgada na última segunda-feira (15), o presidente tinha 19% das intenções. Lula tinha 64%.

O terceiro lugar é de Ciro Gomes (PDT), com 10%. Na última pesquisa o pedetista tinha 8%, oscilando dentro da margem de erro. Em seguida, Simone Tebet (MDB), com 1%, que se manteve estável.

Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Eymael (PDC), Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

Entre os entrevistados, 1% respondeu que não irá votar em nenhum dos candidatos. Votos brancos e nulos chegam a 2%; indecisos, 3%.