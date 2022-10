Pesquisa Real Time Big Data aponta vitória de Wilson Lima com 55% dos votos válidos no 2º turno

Redação AM POST

Pesquisa do Real Time Big Data divulgada hoje, 10 de outubro, aponta que Wilson Lima tem 55% dos votos válidos para a reeleição ao Governo do Amazonas. Ele está dez pontos à frente de Eduardo Braga no levantamento do instituto.

A pesquisa ouviu 1 mil pessoas presencialmente, entre os dias 7 e 8 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número AM-05159/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Liderança confirmada

Outra pesquisa, divulgada na última sexta-feira pela Perspectiva Mercado e Opinião, mostra que Wilson continua liderando a preferência do eleitor, com 11 pontos à frente de Braga. O governador tem 55,5% dos votos válidos, com um crescimento de 12,68% em relação à votação que recebeu no primeiro turno, aponta a pesquisa da Perspectiva.

Wilson conquistou 819.782 votos (42,8%), recebendo mais de 400 mil votos a mais que Eduardo Braga (20,9%) no primeiro turno.