Pivô da cassação de José Melo, Nair Blair é confirmada como candidata ao Governo do Amazonas

A empresária Nair Blair, envolvida no processo de cassação do ex-governdor José Melo e de seu vice, Henrique Oliveira, em 2017, lançou candidatura ao governo do Amazonas no último domingo (24), em Manaus. Ela vai encabeçar a chapa puro-sangue do Partido Agir (antigo PTC) tendo como vice a odontóloga Rita de Cássia Bezerra Nobre.

Nair que possuía contratos com a gestão de Melo à época, foi presa pela Polícia Federal durante a campanha de 2014, sob a acusação de compra de votos de fiéis para chapa do então governador. A coligação liderada pelo então candidato Eduardo Braga (MDB) acusou Melo de contratar, sem licitação, entre outras irregularidades, a empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa (ANS&D), de Nair Queiroz Blair, para receber dinheiro que seria usado na compra de votos para beneficiar sua reeleição.

No entanto, Nair Balir foi inocentada das acusações.

Henrique Oliveira, que atualmente é presidente do Podemos no Amazonas, também vai oficializar sua candidatura ao governo do estado na próxima semana. Já José Melo quer concorrer a uma das 24 vagas para a Assembleia Legislativa do Amazonas no pleito deste ano.