Polícia apreende drogas, dinheiro e ‘santinhos’ com funcionários de campanha do filho do prefeito de Itacoatiara

Dois homens apontados como advogado e assessor, que trabalham para a campanha do candidato a deputado estadual Thiago Abrahim (UB), filho do prefeito Mário Abrahim de Itacoatiara (município distante 176 quilômetros de Manaus), foram flagrados nessa sexta-feira (30) com drogas, dinheiro e ‘santinhos’.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em um carro , Pick up Hilux Toyota – SRV, de cor branca, placa PHW2168, e foram abordados pela Rocam na rua Álvaro Maia, no centro de Itacoatiara.

Continua depois da Publicidade

Com os suspeitos foram apreendidos 400g de drogas, uma quantia em dinheiro e material de campanha.

*Com informações do Polícia24H