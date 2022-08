População de Manicoré reafirma compromisso com Roberto Cidade, candidato à reeleição

Redação AM POST

Bacurau por vínculo familiar e por escolha pessoal, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), esteve nesta terça-feira (30), em Manicoré (a 332km de Manaus) apresentando suas propostas de campanha. Recepcionado com uma grande carreata, Cidade esteve ainda na Igreja de Nossa Senhora das Dores para pedir proteção ao longo do processo eleitoral.

“Manicoré faz parte da minha história, está no coração da minha família e sou sempre muito grato em poder voltar a este município com o qual tanto me identifico. Agradeço a todas as pessoas que estão caminhando conosco em busca de mais um mandato na Assembleia Legislativa. Bacurau vota em bacurau e no dia 2 de outubro é Roberto Cidade, 44.555”, declarou.

Prefeito do município, Lúcio Flávio comandou o receptivo ao deputado estadual e reforçou a importância de manter na Aleam um parlamentar de forte identificação com Manicoré, como é o caso do deputado Roberto Cidade. Aos conterrâneos, Lúcio Flávio destacou algumas das iniciativas de Cidade em favor da população manicoreense.

“O deputado Cidade é um amigo da população de Manicoré. Atuante e sempre atento às necessidades do nosso município, ele mandou pra cá emendas que ajudaram a nossa gestão a implementar melhorias importantes, sem contar as inúmeras intermediações junto ao Executivo Estadual que nos permitiram avançar em várias áreas, especialmente na infraestrutura. Para nós é importante que o deputado Roberto Cidade continue na Assembleia Legislativa. Manicoré é Roberto Cidade”, falou.

Ainda na noite desta terça-feira, após carreata por algumas das principais ruas do município, Cidade esteve na Igreja de Nossa Senhora das Dores, onde recebeu as bênçãos do padre Justino, que lhe desejou proteção e graças. No local, simpatizantes do parlamentar reafirmaram a intenção de manter Roberto Cidade na Assembleia Legislativa do Estado.

“O Robertinho é uma pessoa exemplar, conhece a nossa realidade, é apaixonado por Manicoré e sempre nos ajuda a nossa população. Desejamos que ele tenha mais sucesso ainda na vida, que continue na Assembleia Legislativa trabalhando pelo povo do Amazonas e da nossa cidade. Que Nossa Senhora das Dores abençoe e que ele saia vitorioso nessa eleição. Aqui em Manicoré nós somos Roberto Cidade”, afirmou Maria de Lourdes da Silva.