População de Nova Olinda recebe Wilson para prestação de contas e anúncio de investimentos

Sob o sol forte típico do Amazonas, a população de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus) recebeu, na tarde de hoje (24/09), o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima. Em comício, ele fez balanço de realizações e anunciou suas propostas para o próximo governo.

“Sabe o que eu estou vindo fazer em Nova Olinda do Norte? Estou vindo prestar contas do que eu fiz. Eu venho aqui porque eu fiz por Nova Olinda do Norte o que muitos tiveram oportunidade e não fizeram”, destacou Wilson.

O governador reafirmou que seus adversários fazem política apenas com ataques. “Eles só conseguem fazer política pisando nos outros, atacando, tentando sujar a imagem dos adversários. Eles são que nem carvão, quando não estão queimando, estão sujando”, disse Wilson.

Investimentos

A gestão de Wilson soma investimentos de R$ 37,6 milhões em obras. Mais de 5 quilômetros do sistema viário foi recuperado e o mercado municipal foi retomado. Wilson vai entregar um porto flutuante para uma comunidade rural do município.

A comunidade Abacaxi será pavimentada e a iluminação pública foi modernizada com a instalação do LED. O Centro de Cultura também recebeu investimentos durante o governo do candidato do União Brasil.

A cidade vai ganhar um novo sistema de abastecimento de água com a substituição de poços com a captação superficial da água que receberá tratamento e chegará tratada na casa das pessoas, um investimento R$ 19 milhões.

Na próxima gestão, Wilson vai construir em concreto, a ponte de 60 metros no bairro Cavalcante, uma espera de 30 anos dos moradores. Wilson determinou que estudos para a realização da obra já sejam antecipados.

“As obras estão aí, os auxílios estão aí na cara deles, mas eles não querem ver. Mas dia 2 (de outubro) nós vamos dar a resposta, vai ser 44 na cabeça e no coração do povo de Nova Olinda”, disse a vereadora Guaraci.

Wilson vai instalar um restaurante popular Prato Cheio no município. Mais de 2,2 mil famílias recebem o Auxilio Estadual permanente em Nova Olinda e na educação, Wilson inaugurou um Centro de Educação de Tempo Integral.

Na saúde, os investimentos chegam a R$ 18 milhões para reforma do hospital, equipamentos, pagamento de pessoal e medicamentos.

A gestão de Wilson comprou 100 toneladas de alimentos da agricultura familiar para doar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Em crédito, o governo Wilson liberou R$ 3,5 milhões para produtores rurais e empresários.

“Nova Olinda recebia muito mais dinheiro, mas o prefeito se negou a receber dinheiro do Governo do Estado. Eu vou estar lado ao lado do senhor, governador, para fazer a boa política. Vamos fazer a política transformadora e mudar a história desse estado”, disse o presidente estadual do PL e candidato a deputado estadual, Alfredo Nascimento.