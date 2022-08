População de Presidente Figueiredo recebe Wilson Lima em grande carreata por ruas do município

Redação AM POST

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, foi recebido, nesta quarta-feira, 31 de agosto, por uma grande carreata que percorreu as principais ruas de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros da capital. Para Wilson, a população atendeu ao convite para participar do ato de campanha porque reconhece e aprova seu trabalho à frente da gestão estadual.

A primeira-dama, Taiana Lima, a prefeita do município, Patrícia Lopes, e candidatos proporcionais da coligação “Aqui é Trabalho!” participaram da carreata.

“Isso é resultado de muito trabalho, da parceria que a gente tem feito com a prefeitura para a pavimentação das ruas; do LED (iluminação pública) que a gente colocou aqui e de programas como o nosso Prato Cheio para atender quem mais precisa; o Auxilio Estadual permanente; nosso apoio que a gente tem dado aos professores, ano passado pagamos o maior Fundeb da história”, frisou o candidato.

Wilson implantou um restaurante popular Prato Cheio no município para atender as famílias em condição de vulnerabilidade social. Até 2018 eram apenas sete unidades, todas na capital. Agora são 44 em todo estado.

Outro programa social criado pelo governador e que também atende Presidente Figueiredo é o Auxilio Estadual permanente. No município, 2.231 famílias são atendidas e, todos os meses, o programa faz circular R$ 334 mil na economia do município. Ele entregou o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) com capacidade para atender até três mil pessoas por mês na cidade.

Wilson pagou o maior abono do Fundeb da história no valor de até R$ 37,8 mil, a professores e servidores administrativos da Educação. Enquanto governador, o candidato investiu R$ 500 mil em melhorias de duas escolas e entregou kits escolares e de fardamento para 2.355 alunos e para 161 professores.

Para incentivar a produção rural, o governo Wilson Lima entregou mudas, motores rabeta, utensílios de pesca, alevinos e sementes. Foram compradas mais de 100 toneladas de alimentos da agricultura familiar, que foram repassadas para instituições que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Wilson construiu seis pontes no Ramal da Morena para melhorar o tráfego de veículos, além de conservação e manutenção de rodovias.

Mais de 13 municípios – incluindo Presidente Figueiredo – e dez comunidades tiveram o sistema de iluminação pública modernizado, com a instalação de luminárias de LED. Além de serem mais eficientes e econômicas, a nova iluminação auxilia o trabalho da segurança pública.

A saúde de Presidente Figueiredo recebeu investimentos na ordem de R$ 13 milhões e a prefeitura investiu na melhoria dos serviços da cidade. Recursos repassados na gestão Wilson Lima ajudaram a pagar pessoal, adquirir medicamentos e equipamentos como ultrassom.