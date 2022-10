“População é nossa maior aliada”, diz Wilson durante caminhada na Colônia Oliveira Machado

Redação AM POST

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), reforçou, na manhã deste sábado (08/10), a importância do apoio que tem recebido da população e reafirmou que não tem padrinhos políticos.

“A população é nossa maior aliada. Em 2018, quando eu fui eleito governador, eu não tinha nenhuma força política do meu lado. Eu tinha o povo do meu lado. E mais uma vez é o povo que vai vencer”, disse.

A afirmação foi feita durante caminhada da coligação “Aqui é Trabalho!” no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Wilson Lima conversou com moradores, percorrendo ruas do bairro acompanhado da primeira-dama Taiana Lima, do candidato a vice-governador de sua candidatura, Tadeu Souza, do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, deputados eleitos e apoiadores.

Wilson também destacou o apoio político na Assembleia Legislativa para aprovação de projetos que beneficiem a população, e também das prefeituras do interior, o que possibilita levar mais investimentos para desenvolver o interior do estado. O governador já conta com apoio de 43 prefeitos e deputadas e deputados estaduais eleitos e reeleitos, entre os quais os cinco mais votados na eleição deste ano: Roberto Cidade, Joana Darc, Felipe Souza, Alessandra Campelo e Abdala Fraxe.

Na zona Sul de Manaus, Wilson implantou o maior PAC da cidade com capacidade para atender mais de sete mil pessoas por mês, além de estar em andamento a revitalização do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) da região.

Para combater a insegurança alimentar foi inaugurada uma nova unidade do Prato Cheio, no bairro de Petrópolis, e o restaurante popular do Centro foi revitalizado e os atendimentos ampliados. Os dois equipamentos ofertam 16 mil refeições mensais para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os atendimentos de saúde foram reforçados com a revitalização do Caic Josephina de Melo e a ampliação de atendimentos especializados do local. Após a revitalização, a unidade tem capacidade para realizar mais de três mil atendimentos por mês. A zona sul também foi beneficiada com a maior Estação de Tratamento de Esgoto da região Norte do país, com capacidade para tratar até 300 mil litros de água por segundo.

“O governador Wilson Lima eu escolho pela renovação, pela mudança do estado do Amazonas. Ele já está fazendo e ele vai fazer muito mais. A gente acredita que ele vai melhorar o estado do Amazonas mais ainda”, disse Simone Cabral, 33, moradora do bairro Colônia Oliveira Machado há 25 anos

Na área da habitação, estão sendo construídas 104 unidades habitacionais por meio do programa Prosamim+. Para o segundo mandato, Wilson vai revitalizar, em parceria com a Prefeitura de Manaus, feiras do bairro São Francisco, Japiinlâdia, Manaus Moderna, Feira Municipal da Banna e da Panair.