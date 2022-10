Povo deu recado firme sobre o que quer para os próximos quatro anos, diz Wilson em comício com 10 mil apoiadores

Redação AM POST

O candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), ao realizar o comício “Arrancada da Vitória” na noite de hoje, 05 de outubro, disse que o povo deu um recado muito firme ao dizer o que quer e o que não quer para os próximos quatro anos, ao se referir à votação vitoriosa que recebeu no primeiro turno das eleições, no último dia 3 de outubro.

Wilson reuniu mais de 10 mil pessoas em uma casa de shows, na zona oeste de Manaus, no primeiro grande ato de campanha do segundo turno das eleições. Prefeitos, deputados estaduais eleitos, vereadores e lideranças políticas e comunitárias compareceram para reforçar o apoio ao governador rumo à reeleição.

“O povo quer a continuidade do Auxílio Estadual permanente, e não quer mais governador que se acha dono do estado do Amazonas. O povo decidiu que quer a continuidade do passe livre estudantil; o Amazonas decidiu que não quer mais aquele político que só aparece na hora de pedir o voto do povo. O povo decidiu que quer o Prato Cheio e que não quer mais o lobo vestido em pele de cordeiro”, destacou Wilson.

Para este segundo turno, Wilson convocou os apoiadores a trabalharem com o mesmo empenho do primeiro turno, quando recebeu mais de 819 mil votos e conquistou a preferência dos eleitores em 49 dos 62 municípios do estado.

“Nós estamos indo para a segunda etapa dessa nossa batalha, agora é a nossa verdade contra a mentira deles. Nós precisamos trabalhar nesse segundo turno com a mesma alegria que a gente venceu no primeiro turno e foi uma vitória linda, uma vitória histórica. E nós estamos trabalhando para construir a maior vitória que esse povo já viu”, completou.

Apoio

Nesta campanha, ao lado de Wilson está a maioria dos prefeitos do Amazonas, incluindo Regis Nazaré, de Anori, e Raimundo Paulino Grana, de Silves, que, nesta quarta-feira, declararam que irão apoiar o candidato do União Brasil neste segundo turno. Muitos deles vieram do interior para a capital para participar da “Arrancada da Vitória”. David Almeida, prefeito de Manaus, disse que está com Wilson desde o início dessa jornada porque ele é a melhor opção.

Na primeira gestão, Wilson destinou investimentos a todos os municípios do estado nas áreas social, de infraestrutura, saúde, segurança, educação e no setor primário.

“Wilson Lima investiu no Anel Viário (de Humaitá) tornando a maior obra de infraestrutura do estado do Amazonas no interior. Essa obra está trazendo tranquilidade, esperança, investimento; está tirando o tráfego pesado de dentro da cidade e está trazendo um grande investimento na questão dos grãos para exportação direto de Humaitá”, disse o prefeito da cidade, Dedei Lobo.

O apoio de Wilson também vem do povo. A auxiliar administrativa Mari Colares, 37, ressaltou os investimentos no setor primário. “Ele deu muito suporte para o produtor rural, para as associações, para o povo da enchente, deu suporte com cestas básicas. Para julgar é muito fácil, mas para resolver as coisas foi o Wilson que fez. Quem dá voto é a população e a população escolheu Wilson Lima”, disse.

Para o profissional de educação física, Matheus Monteiro, 26, Wilson é o governador que mais investiu no esporte. “Eu sendo da área de educação física, eu vejo esse investimento. E é um retorno para nós, tanto profissionais de ter uma renda e também como beneficiar as pessoas através da atividade física. É um governador que tem força e vigor para fazer o diferencial no estado do Amazonas”, ressaltou.