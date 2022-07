Pré-candidato a deputado estadual, Roberto Cidade lança pré-campanha em Manacapuru

Redação AM POST

Pré-candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) lançou, na noite desta quinta-feira (14), sua pré-campanha em Manacapuru (distante 70.66 km de Manaus) para um público de mais de 500 apoiadores. O evento marcou uma série de encontros que o pré-candidato manteve no decorrer desta semana em bairros da capital.

Em Manacapuru, Cidade fez a prestação de contas dos três anos e meio do seu mandato e apresentou suas propostas para uma nova legislatura para moradores das comunidades Bela Vista, Arapapá, Marrecão, Pesqueiro, Nova Manacá, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Biribiri, Nova Esperança, Caviana e ramal Terra Preta.

“Faço a política do bem, da conciliação, do entendimento e em prol daquilo que o povo do Amazonas merece para avançar. Hoje, Manacapuru é um município que, mesmo com tantas adversidades causadas por dois anos de pandemia, tem uma das melhores malhas viárias do Estado. Esse foi um compromisso assumido pelo governo do Estado e apoiado, cobrado e fiscalizado pela Assembleia Legislativa. Da mesma forma aconteceu com o Auxílio Permanente, que tem sido fundamental para que a população, sobretudo, a mais carente possa se organizar, se restabelecer e ter alimento na mesa com dignidade. Nosso entendimento sempre foi de focar naquilo que é importante para a população do Amazonas”, afirmou.

Antes de Manacapuru, o pré-candidato esteve no município de Novo Airão (distante 195 km de Manaus), onde reuniu com apoiadores. No município, Cidade destacou o potencial turístico de Novo Airão e ressaltou a necessidade de que o segmento seja mais incentivado, especialmente pela população local.

“Novo Airão é um dos municípios do nosso Estado que mais tem se destacado no segmento do turismo e, embora já haja bastante coisa organizada nesse sentido, ainda precisamos dispor de mais incentivos e melhores condições para que a população local consiga movimentar essa economia de forma responsável e de maneira viável. Nosso objetivo é fazer com que esse segmento promissor seja cada vez melhor estabelecido”, disse.

Em Manaus

No decorrer desta semana, Cidade esteve em bairros das zonas Sul e Norte de Manaus. No Novo Aleixo, Nova Vitória, Grande Vitória, Petrópolis e Parque das Nações, o pré-candidato fez a prestação de contas de seus três anos e meio de mandato e apresentou propostas que poderão ter continuidade em um novo mandato.

Dentre as principais demandas apresentadas pela população ao pré-candidato está a regularização fundiária. Moradora do bairro Petrópolis, Regina Souza, 50, falou que confia que o pré-candidato a deputado estadual tenha condições de interceder por essa demanda tão importante para os moradores.

“Percebo que o Roberto Cidade é uma pessoa do bem, que tem boa vontade, que é uma pessoa simples e comprometida. Gosto de pessoas assim. Ele escutou o nosso pedido e tenho esperanças de que ele nos ajude, junto ao governo, a conseguir resolver essa situação. Todo mundo quer e merece ter a garantia de que sua terra será sua de verdade. Nós também queremos isso”, disse.

Além de demandas relacionadas à regularização fundiária, Cidade também conversou com os moradores sobre infraestrutura, geração de emprego, segurança pública, educação, saúde, esporte, lazer e outros.

“É importante neste momento de pré-campanha, além de estar nos bairros e fazer a prestação de contas daquilo que fizemos, escutar o que a população tem a contribuir com propostas para que possamos, juntos, ir avançando em busca de melhorias para a sociedade. Essa é também uma das funções, uma responsabilidade de um deputado estadual. Fico grato pela receptividade da população e reforço o compromisso desse ‘cabôco’ aqui com o nosso Estado”, finalizou.