Prefeito David Almeida se consolida como a maior liderança política do AM ao garantir a Wilson Lima votação expressiva em Manaus

Com mais de 1 milhão de votos, Wilson Lima (União Brasil) foi reeleito para o Governo do Amazonas no último domingo (30/10). Ele quebrou o próprio recorde de votos e, de novo, é o governador mais votado da história. Além de mérito próprio o mandatário também deve essa votação expressiva ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que foi mais do que decisivo nesse resultado garantindo ao chefe do executivo estadual mais de 59% dos votos na capital amazonense.

Wilson disputou a reeleição tendo como vice de chapa, Tadeu de Souza (Avante), homem de confiança de David Almeida, indicado pelo prefeito. Ele passou para o segundo turno com mais de 400 mil votos de vantagem para o segundo colocado, o senador Eduardo Braga (MDB). Todas as pesquisas de intenção de voto no segundo turno deram vitória ao governador com relativa folga e foram confirmadas nas urnas.

Em um ano de parceria, Lima e Almeida lançaram programas como há décadas Manaus não via. É o caso do Asfalta Manaus, que já recapeou mais de 1,7 mil ruas; o investimento na reforma de todas as feiras e mercados manauaras; e além disso, os dois governantes garantiram o passe livre no transporte público aos estudantes das redes públicas; entre outros investimentos.

Sem David, Wilson teria muita dificuldade na capital, já que a máquina da Prefeitura tem funcionado com grande intensidade. O prefeito preocupou-se mais com a campanha do governador do que com seus correligionários, tanto que seu partido não elegeu deputado federal e seu irmão, Daniel Almeida, foi apenas o décimo colocado no pleito para deputado estadual. O resultado, tanto no primeiro quanto no segundo turno, acabou mostrando que a dedicação à reeleição do chefe do Executivo Estadual deu certo.

Candidato natural à reeleição em 2024, David agora espera ter o apoio retribuído por Wilson, mas pode nem precisar dele, já que prepara um pacote de obras que deve impactar a população nos próximos dois anos.

O prefeito de Manaus entra na reta final do seu segundo ano de administração com uma gestão bem avaliada por 84,6% (ótimo, bom e regular) da população, de acordo com dados do Direto ao Ponto Pesquisas.