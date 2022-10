Prefeitos de Anori e Silves abandonam Braga para apoiar reeleição do governador Wilson Lima no 2º turno

O pontapé na campanha de segundo turno do governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil) foi marcado pela presença de prefeitos que até então, apoiavam Eduardo Braga (MBD).

Acompanhando a maioria dos prefeitos do Amazonas, Regis Nazaré (Republicanos), de Anori, e Raimundo Paulino Grana (PSDB), de Silves, declararam que irão apoiar o candidato do União Brasil neste segundo turno.

Continua depois da Publicidade

O governador usou as redes sociais para dar boas vindas aos dois políticos, que durante o primeiro turno estiveram com Braga. “Bem-vindos ao Time 44, prefeitos Paulino e Regis! Vamos juntos trabalhar em prol do povo de Silves, Anori e de todo o Amazonas”, disse Wilson.

Este movimento mostra que o atual governador não se acomodou com o resultado conquistado no primeiro turno, onde teve 42,82% (819.784) votos contra 20,99% (401.817), do segundo colocado, e busca garantir a vitória no dia 30 de outubro.

*Com informações de O Poder