Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade votou pela manhã no Centro Universitário Nilton Lins

Candidato à reeleição, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), votou às 8h deste domingo (2/10), na Zona 2, Seção 597, do Centro Universitário Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Acompanhado da esposa Lilian Cidade, o parlamentar reiterou seu compromisso com a democracia e com o trabalho realizado no parlamento estadual.

“Hoje é o dia do exercício do voto democrático, dia em que iremos definir o nosso futuro, votando para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Acredito que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e que quem trabalha merece continuar. Fizemos um mandato muito propositivo, um mandato tentando ajudar as pessoas do meu estado, que eu amo, principalmente as pessoas mais humildes. Hoje é o dia de definir e, se o povo decidir que assim eu mereça, de voltar para a Assembleia, isso vai se confirmar mais tarde. Desde já agradeço a todos que nos acompanharam, que acreditaram nesse projeto. Acredito que Deus está no controle de tudo e que vença a democracia. Que hoje seja um dia muito tranquilo, que a população possa votar em paz e definir o que é melhor para o estado do Amazonas, principalmente, e para o Brasil”, declarou.

Após a votação, o parlamentar percorreu algumas seções eleitorais da capital e, em seguida retornou para sua residência, onde deve acompanhar a apuração do resultado eleitoral na companhia de familiares.

Segundo candidato melhor votado no pleito de 2018, quando obteve 33.239 votos, Roberto Cidade assumiu como deputado estadual da 19ª Legislatura em 1º de fevereiro de 2019. Em três anos e nove meses, o parlamentar apresentou 263 projetos de lei (PLs), teve 107 leis sancionadas e fez o repasse de R$ 28 milhões, por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural.