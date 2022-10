Presidente da Aleam, Roberto Cidade agradece pela votação histórica que o reconduziu ao parlamento estadual

Redação AM POST

Deputado estadual mais bem votado na história do parlamento estadual, Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), usou a tribuna da Casa nesta terça-feira (4/10), para agradecer pelos 105.510 votos obtidos no último domingo, dia 2. Atual presidente da Aleam, Cidade reforçou o compromisso com a continuidade do trabalho realizado na 19ª Legislatura e de fortalecimento para o novo exercício parlamentar.

“Estou muito feliz com a votação em Manaus, em todos os municípios do interior, na Calha do Madeira, no Baixo Amazonas, enfim, em todo o Amazonas. Agradeço aos eleitores que oportunizaram que eu voltasse para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Fomos testados nas urnas e, graças a Deus, nosso trabalho foi coroado com um novo mandato e em uma votação histórica. Fiz uma campanha limpa, que buscava o voto e o resultado foi esse, foi essa vitória que muito nos alegra. Vamos concluir a 19ª Legislatura e nos preparar, de forma otimista e comprometida, para os desafios que virão com a 20ª”, afirmou o deputado.

Presidente da Aleam, Roberto Cidade também falou aos parlamentares que lograram êxito nas eleições gerais, bem como com aqueles que não obtiveram votos suficientes para retornar para um novo mandato no Legislativo Estadual.

“Dos 19 deputados que foram candidatos à reeleição, 14 deputados voltaram reeleitos, dois vão compor a Câmara dos Deputados e os outros cinco que não conseguiram ter votos suficientes para renovar o mandato, todos aumentaram suas votações. Isso faz parte do processo democrático. Acredito que a Assembleia sai muito grande do processo democrático. Parabenizo às mulheres, que obtiveram grandes votações e mantêm a representatividade na Casa. Parabenizo a todos os deputados estaduais, reeleitos ou não. A 19ª Legislatura ainda tem muito a realizar e nos manteremos firmes, atuando, trabalhando e fazendo tudo o que está ao nosso alcance para contribuir com o nosso Amazonas”, asseverou.

Votação histórica

Roberto Cidade obteve 105.510 votos nas eleições gerais do último domingo, tornando-se o deputado estadual mais bem votado da história da Casa. Antes dele, a maior votação havia sido alcançada pelo deputado estadual Josué Neto, em 2014, quando ele obteve 60,5 mil votos.

Em 2018, pleito que o credenciou ao primeiro mandato como deputado estadual, Cidade obteve 33.239 votos, sendo o segundo candidato melhor votado do pleito. Ele assumiu como deputado estadual da 19ª Legislatura em 1º de fevereiro de 2019.

Em três anos e nove meses, o parlamentar apresentou 263 projetos de lei (PLs), teve 107 leis sancionadas, fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural.