Presidente do Cidadania desmente Eduardo Braga e nega ter declarado apoio a ele no 2º turno das eleições 2022

O presidente estadual do Cidadania, Elcy Monteiro Barroso Junior, informou por meio de nota, nesta segunda-feira, 17, que o partido vai liberar seus filiados e militância na escolha para o cargo de governador do Estado. “Cabe ao povo do Amazonas escolher o caminho a ser seguido, assegurando ao partido independência para fiscalizar e contribuir com os atos do próximo governo”, informou a nota da sigla que manterá neutralidade no segundo turno das eleições.

No último sábado, 15, o candidato ao Governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB-AM), postou em suas redes sociais que teria o apoio do partido Cidadania, segundo um dos filiados do PSDB, Beto Michiles, que esteve como vice de Amazonino Mendes (Cidadania) nas eleições. “Com muita alegria, recebemos o apoio do amigo @betomichiles, vice de Amazonino, junto com as lideranças da federação PSDB-Cidadania”, diz a postagem do emedebista.

Continua depois da Publicidade

Ainda no comunicado do Cidadania, consta que a decisão considera o resultado do 1° turno

das Eleições 2022, no Amazonas, bem como a deliberação da Executiva estadual. “O partido Cidadania 23 Amazonas, historicamente conhecido por sua militância incansável e aguerrida em prol do bem-estar

do povo do Estado, considerando o resultado do 1° turno das Eleições 2022, no Amazonas, bem como a deliberação da Executiva estadual, vem respeitosamente informar a decisão por liberar seus filiados e militância na escolha para o cargo de governador do Estado do Amazonas”, informou a nota assinada por Elcy Monteiro Barroso Junior.

Leia a nota na íntegra:

NOTA DO PARTIDO CIDADANIA REFERENTE AO 2° TURNO DA ELEIÇÃO ESTADUAL NO AMAZONAS O partido Cidadania 23 Amazonas, historicamente conhecido por sua militância incansável e aguerrida em prol do bem-estar do povo do Estado, considerando o resultado do primeiro turno das eleições 2022, no Amazonas, bem como a deliberação da Executiva estadual, vem respeitosamente informar a decisão, por liberar seus filiados e militância na escolha para o cargo de governador do Estado do Amazonas. Continua depois da Publicidade Tal deliberação leva em consideração o reconhecimento da soberania da decisão popular, cabendo ao povo do Amazonas escolher doravante o caminho a ser seguido, assegurando ao partido independência para fiscalizar e contribuir com os atos do próximo governo. Ressalta-se e se reitera o posicionamento do partido na defesa dos seus princípios e ideais, na incessante busca do alcance das necessidades e do bem-estar do povo do nosso Estado, respeitando o espírito democrático presente em cada um de nós, em nossos filiados e em toda a militância. Continua depois da Publicidade Atenciosamente,

Elcy Monteiro Barroso Junior

Presidente do Diretório Estadual do Cidadania Amazonas

Evento do candidato

O evento da coligação “Em defesa da vida”, do senador Eduardo Braga, que concorre ao cargo de governador, contou com lideranças como a defensora pública e candidata que disputou o Governo do Amazonas no 1º turno, Carol Braz (PDT); do deputado estadual Dermilson Chagas (Republicanos); do secretário-geral do PSDB, Mário Barros e de Humberto Michiles (PSDB). O local escolhido pela coligação foi no auditório do Partido Cidadania, localizado na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Revista Cenárium