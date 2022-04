Presidente do PSDB-AM, Arthur Neto confirma apoio da sigla a candidatura de Amazonino Mendes: ‘Nosso projeto é único’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Diante de informações equivocadas sobre a candidatura majoritária ao governo estadual, o presidente do PSDB Amazonas e pré-candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto, esclareceu nesta terça-feira (5) que o grupo está sólido e trabalha em um projeto único em torno da pré-candidatura de Amazonino Mendes (Cidadania).

“Nosso projeto é único e o nome colocado pela federação ao cargo de governador é o de Amazonino Mendes. Trabalhamos em um único sentido: por fim ao desgoverno que aí está e devolver a dignidade aos amazonenses”, afirmou Arthur Neto.

Ainda segundo Virgílio, a professora Maria do Carmo Seffair está entre as principais aquisições do partido neste ano. “É uma pessoa de minha mais alta estima e vejo nela um grande potencial, valorizando a participação da mulher na política e trazendo toda sua expertise empresarial para a vida pública. Ainda terá muito a contribuir com o nosso Estado e com o futuro da nossa gente”, destacou.