Primeiro debate com candidatos ao Governo do Amazonas será realizado pela Band Amazonas

Redação AM POST

Seguindo a tradição, a Band Amazonas realiza o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Amazonas neste domingo (7), às 20h (ao vivo).

Continua depois da Publicidade

Foram convidados a participar do debate na TV amazonense, por ordem alfabética, os candidatos: Amazonino Mendes (Cidadania), Carol Braz (PDT), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos), Marcelo Amil (PSOL), Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Wilson Lima (União Brasil).

Em 2022, a Band Amazonas aposta, novamente, na prata da casa para mediar o debate. A apresentação é do jornalista Neto Cavalcante, apresentador do Band Cidade e que, há 10 anos, integra o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

O diretor-geral da emissora, Inácio Santiago, reforça a importância do primeiro encontro entre os candidatos na Band.

Continua depois da Publicidade

“Esperamos que seja uma oportunidade para os candidatos apresentarem as propostas para o nosso Estado. Eu acho que esse é o compromisso da Bandeirantes que é firmado com o Amazonas”, avalia Inácio.

Transmissão

O primeiro debate da corrida eleitoral manauara será transmitido na TV aberta pelo canal Band 13.1 e NET 518 para Manaus e 22 municípios do Amazonas com transmissão simultânea nos canais digitais da emissora no Facebook e no YouTube @bandamazonas e também da Rádio Band News Difusora FM (93.7). O público também poderá acompanhar os bastidores do evento nos perfis da Band Amazonas no Twitter, Instagram e Facebook.

Continua depois da Publicidade

Formato

O debate terá cinco blocos com os candidatos podendo discutir e apresentar propostas para os principais problemas do Estado. As regras foram acertadas em comum acordo com os representantes dos partidos.

No primeiro bloco, candidato pergunta para candidato. Seguindo a ordem definida em sorteio prévio. Cada candidato, pergunta uma vez e escolhe o candidato que vai responder. Cada candidato escolhido poderá responder até duas vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos; Resposta: 2 minutos; Réplica: 1 minuto e tréplica: 1 minuto.

Continua depois da Publicidade

No segundo bloco, os candidatos respondem perguntas elaborada por jornalistas e apresentadores da Band Amazonas e Rádio Band News Difusora FM. O jornalista faz a pergunta e sorteia o candidato que vai responder (2min). O candidato por sua vez, SORTEIA outro candidato para comentar a resposta (1min). O perguntado replica (1min). Cada candidato só poderá responder e comentar uma vez.

No terceiro bloco mais uma rodada de pergunta entre candidatos.

No quarto bloco, os candidatos respondem pergunta elaborada pelo público formado por empresários. O empresário (a) faz a pergunta e sorteia o candidato que vai responder (2min). O candidato por sua vez, escolhe o candidato para comentar a resposta (1min). O perguntado replica (1min).

Cada candidato só poderá responder uma vez e comentar uma vez. No quinto bloco tem as considerações finais. Cada candidato vai ter 1 minuto e 30 segundos para se despedir do eleitor no debate.

Um sorteio prévio definiu a ordem e posicionamento dos candidatos no estúdio. Esse sorteio foi realizado, ao vivo, no programa Amazonas Urgente, desta terça-feira (2).

1 – AMAZONINO MENDES (Cidadania)

2 – EDUARDO BRAGA (MDB)

3 – WILSON LIMA (União Brasil)

4 – RICARDO NICOLAU (Solidariedade)

5 – HENRIQUE OLIVEIRA (Podemos)

6 – CAROL BRAZ (PDT)

7 – MARCELO AMIL (PSOL)

O candidato não pode levar nenhum documento para o estúdio, serão liberados apenas uma folha em branco e um uma caneta. O candidato também não poderá portar no estúdio aparelhos eletrônicos (celulares, tablets, smartbands ou outros comunicadores).

Direito de resposta

Em caso de ofensa moral e/ou pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta. O mediador submeterá a avaliação do pedido ao comitê formado por advogados indicados pela OAB-Amazonas. Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, será concedido tempo mínimo de um minuto ou tempo equivalente à possível agressão.