Protestos contra Lula e a favor de intervenção militar tomam conta do país

Redação AM POST*

Além dos bloqueios em rodovias promovidos nos últimos dias, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fazem, nesta quarta-feira (2), manifestações em ao menos 20 estados e no Distrito Federal contra o resultado das eleições e a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Continua depois da Publicidade

Convocados em grupos de WhatsApp e redes sociais, os atos pedem “intervenção militar” e “resistência civil”.

No Rio de Janeiro, os manifestantes se concentram em frente ao Comando Militar do Leste, no Palácio Duque de Caxias, sede das Forças Armadas.

Já em São Paulo, os apoiadores de Bolsonaro estão concentrados perto do Quartel-General do Exército, na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Continua depois da Publicidade

A maior parte dos presentes utiliza roupas nas cores verde e amarelo, e muitos carregam a bandeira nacional. Parte optou por comparecer ao local de moto – um elemento comum aos atos a favor de Bolsonaro.

No Ceará, o ato teve início por volta das 9h da manhã desta quarta em uma praça na capital Fortaleza. As camisetas com as cores da bandeira do Brasil também esteve presente por lá.

Continua depois da Publicidade

Na Paraíba, a manifestação acontece em uma das principais avenidas da capital João Pessoa. O grupo se concentrou em frente ao Grupamento de Engenharia do Exército.

A região Norte do país também registrou manifestações. No Pará, bolsonaristas estão reunidos em frente ao Batalhão do Exército de Belém. Por lá, além das bandeiras brasileiras, manifestantes foram vistos também hasteando bandeiras de Israel.

Continua depois da Publicidade

No Goiás, os atos foram registrados em ao menos quatro cidades. Na capital Goiânia, os apoiadores do presidente se concentram no Quartel do Exército, no Jardim Guanabara, região norte da capital. Os presentes carregam cartazes golpistas com “resistência civil” e “intervenção federal” escrito.

*Com informações da CNN