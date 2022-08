PT-AM teme hostilização e proíbe frutas, garrafas e objetos em comício de Lula em Manaus

Redação AM POST

O Partido dos Trabalhadores do Amazonas (PT-AM) divulgou as normas de seguranças adotadas durante o comício do ex-presidente e candidato à Presidência, Luís Inácio Lula da Silva, em Manaus, marcado para às 18h desta quarta-feira (31), no Espaço Via Torres.

Continua depois da Publicidade

Segundo o presidente regional do PT, o deputado Sinésio Campos, garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidros e frutas inteiras não serão permitidas.

Além de restringir a entrada de gel em embalagens de 100ml, alimentos devem estar embaladas, frutas picadas em recipientes de plásticos, sem talheres.

Bandeiras só serão permitidas sem mastro ou com mastro de PVC, e água só será disponibilizado ao público em locais sinalizados.