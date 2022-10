Reeleito no DF, governador Ibaneis declara apoio a Bolsonaro no 2º turno

Redação AM POST

O governador reeleito do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) confirmou apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição no segundo turno do pleito, marcado para acontecer em 30 de outubro. A posição foi anunciada na manhã desta quarta-feira (05), após reunião entre os dois no Palácio da Alvorada – residência oficial do presidente em Brasília (DF).

Segundo o governador, o apoio a Bolsonaro é “natural”. “É um apoio que vem de coração, e um apoio que vamos correr as ruas do Distrito Federal junto com a população, em especial, a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente. […] Essa é uma parceria efetiva e nós vamos trabalhar muito para reeleger o senhor”, disse.

Ibaneis alfinetou a colega de partido e terceira colocada nas disputas presidenciais Simone Tebet (MDB).

“Ela nunca chegou a me ligar, nem durante o período da eleição. A Simone, como candidata e representante do MDB, não teve diálogo com os governadores. Agora, neste momento, mais uma vez vai tomar uma decisão isolada, se ela for apoiar o presidente Lula”, disse o governador.

“Ele estará junto comigo por ocasião da reeleição, como já esteve durante a campanha. Ele vem confirmar agora esse apoio. […] A gente costuma dizer que o DF e o Brasil se misturam. Eu estou no Brasil e no DF. Nosso governador teve muita harmonia conosco durante esses quatro anos de governo e, se Deus quiser, com nossa reeleição, continuaremos trabalhando nessa harmonia em prol do Brasil e do DF”, disse Bolsonaro.