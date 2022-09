Roberto Cidade apresenta propostas de campanha a moradores da zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), apresentou suas propostas de campanha nesta quarta-feira (31/8), a moradores da zona Norte de Manaus. No Nova Cidade, o candidato fez caminhada com apoiadores por algumas das principais ruas do bairro e no Santa Etelvina comandou uma reunião que contou com as presenças de moradores do bairro e também das comunidades América do Sul, Celebridade, Lago Azul e Colônia Terra Nova.

No Santa Etelvina, Cidade agradeceu pela receptividade da população, reforçou seu compromisso de continuar trabalhando para que as demandas sejam encaminhadas conforme os anseios dos moradores e colocou, mais uma vez, seu nome à disposição do eleitorado como opção de voto no próximo dia 2 de outubro.

“Tenho andado por Manaus e por vários municípios do Amazonas para reafirmar nosso compromisso de trabalho, de representatividade na Assembleia Legislativa. O Santa Etelvina é um bairro grande, com mais de 30 mil eleitores e precisa ter pessoas no parlamento estadual dispostas a ajudar. Nosso mandato sempre se colocou à disposição do cidadão. Nos momentos mais difíceis trabalhamos para dar agilidade à votação dos projetos que podiam ajudar as pessoas, como a aprovação do Auxílio Estadual Permanente, que garantiu comida no prato de quem estava precisando. A gente sabe a dificuldade de vocês e procura trabalhar muito para atender as demandas. Por isso, peço o apoio de vocês no 44.555, Roberto Cidade. Contem com esse cabôco aqui”, reforçou.

Cidade também falou aos moradores sobre seu trabalho na Assembleia Legislativa, com a aprovação de 107 Projetos de Lei (PL) nas áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e proteção à mulher. O parlamentar explicou ainda sobre sua atuação enquanto presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, quando um dos principais temas abordados e que se mantém como um importante gargalo na logística do Estado é a revitalização da BR-319.

“O Amazonas é um estado com muitos problemas logísticos e ainda isolado do Brasil. Fui presidente da comissão de transportes e venho acompanhando toda a problemática da BR-319. Essa rodovia é pauta e responsabilidade do Governo Federal, mas temos que acompanhar e pressionar o quanto for possível e com responsabilidade. Além disso, é de nossa autoria muitos projetos de lei e em diversas áreas; projetos para ajudar as pessoas. Fazer política é um desafio diário, de conseguir atender as expectativas e as necessidades da população, dentro das atribuições do Legislativo. Hoje me sinto ainda mais preparado e peço a vocês mais essa oportunidade, de continuar fazendo a política do bem em favor da população do meu Estado. Agora é 44.555, confirma”, finalizou.