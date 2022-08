Roberto Cidade apresenta propostas de campanha para moradores da Vila de Novo Remanso

Redação AM POST

Candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve na manhã desta segunda-feira (29), na Vila de Novo Remanso, zona rural do município de Itacoatiara (distante 271 km de Manaus em linha reta). Aos moradores, Cidade apresentou algumas de suas propostas de campanha, especialmente no que se refere à produção rural e fez um breve balanço sobre sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“Novo Remanso é o maior produtor de abacaxi do Amazonas. Em 2020, dos 94,3 milhões de abacaxis produzidos no Amazonas, 68,9 milhões foram produzidos em Novo Remanso. Por isso nada mais apropriado do que vir aqui, conversar com a população e aprimorar nossas propostas referentes à produção rural. Tivemos uma reunião produtiva. Agradeço à população de Novo Remanso pelo apoio e peço confiança no nosso trabalho. No dia 2 de outubro é 44.555, Roberto Cidade. Compromisso e trabalho pelo Amazonas”, reforçou.

Parlamentar e comitiva foram recepcionados pela vice-prefeita de Itacoatiara, Selane Sabino, que reforçou o apoio à candidatura de reeleição de Cidade. “O deputado Roberto Cidade é um cabôco nosso, que não mede esforços para estar junto das pessoas, que olha o cidadão do interior do Estado da mesma forma com que olha o da capital. Que não faz distinção e merece o nosso voto de confiança. Ele está lá na Assembleia Legislativa nos representando com compromisso e responsabilidade. Ele já é e vai ser ainda mais uma voz a nosso favor lá na Casa do Povo”, falou.

Morador da Vila de Novo Remanso, Paulo Silva, falou sobre a simplicidade do deputado estadual em meio a um processo eleitoral, sabidamente dinâmico e curto. “Para nós é uma honra recebermos o deputado Cidade. Sabemos que a eleição é curta, nosso estado é grande e que ele poderia estar em comunidades maiores, mas fez questão de estar aqui conosco para apresentar suas propostas. Com certeza ele é um deputado que merece o nosso voto. Vamos de Roberto Cidade para deputado estadual”, confirmou.

Na sexta-feira (26), o deputado Roberto Cidade esteve em Barreirinha (distante 330 km de Manaus), no sábado e no domingo (27 e 28, respectivamente), em Borba (a 150 Km de Manaus) e em duas comunidades da zona rural do município, em Axinim e Foz do Canumã.