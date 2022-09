Roberto Cidade, candidato à reeleição, cumpre agenda política em municípios da Calha do Madeira

Redação AM POST

Filho do Madeira, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), cumpriu agenda nessa sexta-feira (2), nos municípios de Borba, Novo Aripuanã e Manicoré. Atual presidente da Aleam, Cidade compôs a comitiva do governador Wilson Lima (UB), candidato à reeleição.

Recebidos com festa e entusiasmo nos municípios, os candidatos fizeram balanços sobre suas atuações no Legislativo e Executivo, respectivamente, e apresentaram algumas propostas de campanha. Nos três municípios foi grande a adesão da população em apoio aos candidatos.

“Recebemos muito carinho, apoio e, com certeza, saímos mais fortalecidos para continuar apresentando nossas propostas ao povo do Amazonas. Nosso compromisso é com a política do bem, a política que melhora a vida das pessoas e que faz o nosso Estado avançar. Peço mais uma oportunidade para continuar trabalhando na Assembleia Legislativa em favor da população, agora é 44.555, Roberto Cidade”, falou.

Em Borba, foram realizados dois comícios, além de carreata. Já em Novo Aripuanã foi realizada carreata, caminhada e comício. Ao lado do prefeito Jocione Souza, o governador falou dos investimentos em infraestrutura, com destaque para a revitalização da rodovia estadual AM-174 e do aeroporto da cidade.

“Nós já recuperamos as quatro principais pontes da AM-174, que liga Novo Aripuanã até Apuí, e assumo o compromisso com vocês de recuperar toda a AM-174, para tornar esse trecho trafegável. Eu também tenho o projeto pronto para o aeroporto de Novo Aripuanã. Eu fiz questão de vir hoje e pousar lá, para entender a dificuldade. Nós vamos resolver o problema do aeroporto”, disse Wilson.

O governador lembrou ainda que foi por meio da parceria entre o Executivo e a Assembleia Legislativa que Novo Aripuanã recebeu R$ 5 milhões para investimentos na saúde somente por meio do Fundo de Turismo, Infraestrutura e Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

No início da noite, os candidatos estiveram em Manicoré, onde foram recebidos com uma carreata, realizaram caminhada e um comício, que reuniu cerca de 7 mil pessoas. “No início da semana estive aqui, hoje volto ao lado do governador Wilson e só tenho a agradecer ao povo bacurau pelas demonstrações de confiança no trabalho que estamos realizando. Eu na Assembleia e o governador Wilson, no Executivo. Peço a vocês que continuem acreditando e que no dia 2 de outubro confirmem na urna o 44.555 e o 44, Roberto Cidade e Wilson Lima. Aqui é compromisso e trabalho pelo Amazonas”, afirmou Cidade.

Prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio, destacou a capacidade de Wilson em agregar lideranças em benefício da população e a atuação de Cidade como conciliador. “Precisamos ter pessoas comprometidas, equilibradas e que atuem em favor da população do interior e da capital. O governador Wilson Lima une forças para trabalhar pelo nosso município, pelo nosso Estado. E o deputado Cidade é bacurau como nós, conhece as nossas lutas, defende nosso povo e, com certeza, continuará fazendo um grande trabalho na Assembleia Legislativa”, falou.

Neste sábado (3), o deputado Roberto Cidade cumpre agendas em Codajás e em Manaus.