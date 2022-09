Roberto Cidade, candidato à reeleição, faz caminhada e reunião em bairros da zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Candidato à reeleição, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve nesta quinta-feira (1/9), em bairros da zona Leste para apresentar algumas de suas propostas para um eventual segundo mandato. No Nova Conquista, Cidade comandou uma caminhada ao lado de apoiadores e, na Comunidade Bela Vista, uma reunião com moradores.

“Sou um cabôco que gosta de conversar com as pessoas, de escutar sobre os anseios da população. Me alegro por poder caminhar pelo Nova Conquista, ir de casa em casa, falar com as pessoas. Nosso mandato sempre foi acessível, nosso gabinete sempre esteve de portas abertas, e assim, se Deus quiser, vai continuar. Recebendo as demandas da população e atendendo o povo naquilo que pudermos. Peço o voto de confiança no 44.555, Roberto Cidade. Compromisso e trabalho pelo Amazonas”, falou.

Na comunidade Bela Vista, o parlamentar reuniu moradores para apresentar propostas e fazer um breve retrospecto de sua atuação na Assembleia Legislativa do Amazonas. Pertencente ao Puraquequara, a comunidade Bela Vista requer incrementos nas áreas de educação e geração de emprego e renda.

“Os moradores apresentaram suas demandas, mas pediram especificamente que possamos ajudar nessas questões de educação, emprego e renda. Os jovens precisam de mais oportunidades para que possam trilhar boas carreiras. Essas são questões que vamos olhar com carinho, levar ao executivo para que as melhorias cheguem. Além disso, vamos encaminhar alternativas que possam melhorar a vida do cidadão. Me alegra ver que a população confia no nosso trabalho e peço para que continue confiando. No dia 2 de outubro é 44.555”, reforçou.

Vice-presidente da Associação de Moradores do Ramal do Castanheiras, Cinthia Monteiro agradeceu ao parlamentar pelo olhar atento às necessidades dos moradores daquela área e falou sobre a satisfação de ter uma das principais demandas da população atendida por intermédio do deputado Roberto Cidade.

“No Ramal do Castanheiras, nós pedíamos há muitos anos que a Amazonas Energia colocasse os postes para que os moradores tivessem energia regular, mas nunca conseguíamos ser atendidos. Até o dia que essa demanda chegou ao gabinete do deputado Cidade e, praticamente de imediato, fomos atendidos. Em nome das 400 famílias que moram no ramal eu agradeço ao deputado pela agilidade com que fomos atendidos. Com certeza se hoje vivemos de forma mais digna devemos isso também ao deputado Roberto Cidade. Muito obrigada, deputado. Conte conosco”, disse.