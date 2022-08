Roberto Cidade dá início à campanha 2022 com adesivagem na zona Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

A madrugada deste dia 16 marcou a largada para caminhada em busca de um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), para o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil). Ao lado de familiares, amigos e apoiadores, Cidade comandou uma ação de adesivagem no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Atual presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade é um dos parlamentares mais atuantes da atual Legislatura. Em três anos e meio de mandato, apresentou 259 Projetos de Lei (PLs), teve 107 leis sancionadas e fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à agricultura familiar.

“Confio no trabalho que estamos realizando na Assembleia Legislativa, por isso coloco meu nome novamente à disposição do povo do meu Estado. Faço a política do bem, comprometida com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nossa candidatura à reeleição é propositiva, com ações em benefício da população de Manaus e dos municípios do interior do estado. Aqui é trabalho e compromisso pelo Amazonas”, afirmou.

Propostas

Dentre as propostas de Roberto Cidade para o segundo mandato como deputado estadual estão o fortalecimento e a implantação de políticas públicas nas áreas de Saúde, Economia, Transporte Hidroviário, Educação, Segurança, Meio Ambiente, Proteção social e Inovação.

Mais detalhes sobre as propostas estão disponíveis no endereço https://robertocidade.com.br/

Biografia

Em 2016, Roberto Cidade iniciou sua vida pública, candidatando-se ao cargo de vereador de Manaus pelo Partido Trabalhista Nacional – PTN, pleito no qual obteve 6.285 votos. Nas eleições estaduais de 2018, Cidade foi candidato a deputado estadual pelo Partido Verde – PV, alcançando a marca de 33.239 votos, sendo o segundo mais votado. Foi diplomado e assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019, na 19ª Legislatura.

No primeiro biênio, na Aleam, Roberto Cidade assumiu o posto de 3º Vice-presidente da Casa e a presidência da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade. No segundo biênio do mandato, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, aos 34 anos, sendo o mais jovem da história e o primeiro a assumir o comando da Casa no primeiro mandato.