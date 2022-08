Roberto Cidade lança campanha de reeleição a deputado estadual em Presidente Figueiredo

Redação AM POST

A Terra das Cachoeiras recebeu com grande entusiasmo o lançamento da campanha de reeleição do deputado estadual Roberto Cidade (UB) na noite desta quinta-feira (18). A reunião, realizada no ramal da Cachoeira dos Pássaros, na Estrada de Balbina, reuniu moradores de pelo menos 10 comunidades do município de Presidente Figueiredo (distante 119 km de Manaus).

Para um público de aproximadamente 400 pessoas, Cidade fez um retrospecto de sua atuação parlamentar e apresentou algumas de suas propostas para um segundo mandato.

“Presidente Figueiredo sempre teve nossa atenção. Enviamos emendas pra cá para melhorias na saúde, com a aquisição de uma ambulância, na agricultura e pesca com a aquisição de motores e rabetas. Também fizemos dezenas de requerimentos e encaminhamentos que resultaram em benefícios para a população. Nosso trabalho em favor de Presidente Figueiredo está só começando e eu peço mais uma oportunidade para continuar representando esse município na Assembleia Legislativa. Agora é 44.555!”, afirmou.

Durante a reunião, os representantes das comunidades Vila de Balbina, Km 62, Aeroporto, São Miguel, Cristo Rei, Novo Horizonte, Cristã, Marcos Freire, Nova Aliança e Ramal da Morena apresentaram algumas de suas demandas. Dentre elas: melhorias nas condições dos ramais e de pontes da zona rural; geração de emprego; melhorias na prestação de serviços de telefonia e internet; e regularização fundiária.

“Nosso município, infelizmente, passa por um momento muito difícil administrativamente. A gestão municipal é inoperante e não atende a questões básicas, como a manutenção de ramais, por exemplo. Confiamos que o nosso deputado Roberto Cidade vai continuar na Assembleia e vai permanecer sendo a nossa voz naquela Casa. Nos últimos anos ele nunca nos abandonou. Sempre esteve aqui conosco, conversando e fazendo o possível para nos ajudar com as nossas demandas. Somos gratos e ele tem o nosso apoio. A Vila de Balbina está com o Cidade”, disse a estudante Mariana Pimentel.

