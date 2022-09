Roberto Cidade realiza reuniões políticas e caminhada em bairros da zona Oeste e Centro-Oeste de Manaus

Redação AM POST

A campanha pela reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), do deputado estadual Roberto Cidade (UB), chegou a bairros das zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus nesta segunda-feira (19). No São Jorge, Cidade realizou uma grande caminhada e nos bairros Alvorada e Glória reuniões políticas com apoiadores.

No São Jorge, Cidade fez caminhada em diversas ruas do bairro, conversou com a população, escutou demandas e apresentou algumas de suas propostas de campanha. “Vim reforçar nosso compromisso com Manaus e com o Amazonas. Nosso gabinete e nosso mandato sempre estiveram à disposição das pessoas e assim, se Deus quiser, vai permanecer”, falou.

No Alvorada, o parlamentar realizou reunião política e falou da satisfação de trabalhar pelo Amazonas. “O Alvorada é um dos maiores bairros da zona Centro-Oeste de Manaus e fico muito feliz em poder colocar meu nome à disposição como representante na Assembleia Legislativa do Estado. Eu sou um político de rua, que pode e vai onde a população está para apresentar nossas propostas e escutar as demandas. Peço mais uma oportunidade para estar na Aleam realizando esse trabalho”, disse.

O parlamentar esteve ainda no bairro da Glória, onde escutou as demandas dos moradores. Conforme eles, a taxa de esgoto cobrada pela concessionária Águas de Manaus é exorbitante. Além disso, o serviço não é prestado da forma devida. “Pedimos que o deputado Cidade possa nos ajudar a suspender a cobrança da taxa de esgoto. É um valor alto, por um serviço que não existe. Essa empresa ganha demais e oferta um serviço de qualidade ruim”, falou o morador José Lima Silva.

Sobre a demanda, o parlamentar deu o encaminhamento colocando o jurídico de seu gabinete à disposição para que analise a possibilidade de suspensão de cobrança da taxa até que o serviço seja oferecido da forma devida.

“Vamos tentar entrar com uma ação judicial para bloquear a cobrança da taxa até que sejam feitos os investimentos necessários. Vamos analisar a viabilidade. Eu não sou um político que promete, eu falo as coisas com clareza. Se for possível faremos. Tenho vontade de continuar trabalhando pelo meu Estado, de fazer as coisas acontecerem e, por isso peço mais uma oportunidade. Aqui é compromisso e trabalho pelo Amazonas. 44.555, confirma”, finalizou.