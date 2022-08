Roberto Cidade vai a Tabatinga, Benjamin Constant e Coari apresentar propostas para um segundo mandato

Redação AM POST

Após a grande arrancada para a reeleição, em evento realizado na manhã de sábado (20), em Manaus, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) embarcou para Tabatinga, Benjamim Constant e Coari, onde encerrou a agenda pelo interior neste domingo (21).

Em Tabatinga, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) foi recepcionado pelo prefeito do município Saul Bemerguy. Em uma reunião com cerca de duas mil pessoas, Roberto Cidade fez um breve retrospecto de sua atuação parlamentar e apresentou suas propostas para um segundo mandato.

“O deputado Roberto Cidade merece a nossa confiança, o nosso respeito e mais uma oportunidade para voltar para a Assembleia Legislativa. Ele é um amigo da população de Tabatinga”, disse o prefeito Bemerguy.

Em Benjamin Constant, neste domingo pela manhã, pelo menos 400 pessoas se reuniram para conhecer algumas das propostas do deputado Roberto Cidade. Dentre elas estão as relacionadas ao setor primário, saúde, educação, meio ambiente.

“Fiquei muito feliz em escutar o deputado Roberto Cidade. Aprendi com ele hoje aqui um pouco mais sobre o funcionamento da Assembleia e como a vida das pessoas pode mudar se tivermos parlamentares comprometidos com todo o nosso Estado, com o interior do Amazonas. Não tinha, mas agora tenho candidato a deputado estadual. Tenho fé de que ele vai conseguir ser eleito de novo e que vai ajudar ainda mais o povo da minha cidade”, falou o estudante Maurício Aurélio Peixoto.

De Benjamin Constant, Cidade seguiu para Coari. No município, o parlamentar relembrou o histórico de apoio do município à família Cidade ao recordar sobre os dois mandatos concedidos pelo povo ao ex-deputado estadual Orlando Cidade e a ele, na eleição de 2018, quando foi conduzido pela primeira vez à Assembleia Legislativa do Estado.

“Agradeço pela parceria, pela amizade de Coari com a minha família. Pelos apoios em 2010 e 2014 ao deputado Orlando Cidade e em 2018 a mim. Esse é o momento de unirmos forças pelo estado do Amazonas, entender quem são os políticos bons, que querem trabalhar e os que querem entrar para fazer as coisas para si mesmos. O nosso povo merece ter um olhar diferenciado, merece que o poder público se esforce pra acabar com a pobreza, que melhore o índice do IDH dos amazonenses. Queremos continuar na Assembleia, ter mais uma oportunidade para, mais experiente e com mais força de vontade, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar a vida dos amazonenses, principalmente do interior”, afirmou.

No município com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Amazonas, Cidade falou ainda sobre a importância de diversificação da matriz econômica do Estado. “Quem dera que todos os interiores tivessem a arrecadação que Coari tem. Mas independentemente disso, eu torço para que outras matrizes econômicas possam acontecer em outros municípios, para que eles possam se desenvolver. A gente destravando o interior do Estado, a gente começa a melhorar Manaus também. Peço mais um voto de confiança pra esse deputado, que está no seu primeiro mandato, e quer continuar na Assembleia Legislativa representando vocês. Agora é 44.555”, reforçou.