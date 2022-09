Rodrigo de Sá aparece entre os quinze candidatos do AM mais votados para vaga de deputado federal

Redação AM POST

O candidato a deputado federal, Rodrigo de Sá (PL) aparece em 15° colocado entre os mais votados na pesquisa eleitoral do Instituto Phoenix & Associados e Portal Generoso, para uma das oito vagas do Amazonas para a Câmara Federal, em Brasília.

Rodrigo, que participa de seu primeiro pleito aparece com 2,3% na frente dos candidatos que tem uma certa bagagem na política amazonense como Hissa Abrahão (1,9%), Lisandro Breval (2,0%), Diego Afonso (1,6%) e Hiran Nicolau (1,2%).

“Hoje o que me importa ao sair desse processo eleitoral é sair um ser humano evoluído, que conviveu com pessoas, que trocou experiências e que descobriu exatamente o que as pessoas precisam”, afirmou o candidato a deputado federal.

O candidato, que foi diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), também é delegado de carreira da Polícia Civil do Amazonas (PCAM).

A pesquisa

A pesquisa entrevistou 1255 pessoas, em 13 munícipios e capital Manaus, no período de 22 a 24 de setembro deste ano. A margem de erro é de 3% percentuais para mais ou para menos, sendo nível de confiança em 95%.

A pesquisa também revela 10,1% serão votos brancos e nulos para o cargo postulante na Câmara dos Deputados.

