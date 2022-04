Rodrigo de Sá deixa comando do Detran-AM para se candidatar a deputado federal pelo PL de Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Rodrigo de Sá, anunciou nas redes sociais que deixa o cargo para se dedicar a novos desafios e é cotado para disputar uma vaga na Câmara Federal. Ele esteve três anos e quatro meses no cargo.

Continua depois da Publicidade

“Exerci a função de maior envergadura estadual, no que tange o sistema nacional de trânsito, atendendo a um chamado do governador Wilson Lima, que muito me honrou com essa oportunidade. Procurei sempre fazer o melhor pela instituição, para seus colaboradores e para que os usuários do serviço pudessem ser atingidos por um Detran mais humano, mais cidadão, menos burocrático e próximo das pessoas que mais precisam, seja no interior ou na capital”, destacou o ex-diretor em seu perfil no Instagram.

Conforme informação exclusiva obtida pelo AM POST, Rodrigo de Sá vai disputar as eleições deste ano pelo Partido Liberal (PL), legenda do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele pediu o desligamento do cargo próximo ao fim do prazo para desincompatibilização de gestores públicos, quando o servidor pede exoneração para concorrer em um pleito eleitoral.