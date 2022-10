Rodrigo Guedes cresce na reta final e pode ser a surpresa do pleito

Redação AM POST

Com uma campanha diferente, o candidato a deputado federal, Rodrigo Guedes ganhou cada vez mais força durante o pleito eleitoral e conquistou milhares de eleitores que escolheram confirmar 1020, no domingo, 2/10.

Continua depois da Publicidade

O crescimento nas intenções de votos de Guedes é reflexo do compromisso de defender os interesses do povo e com o dever de continuar fazendo um mandato diferente em Brasília. Além, de seu destaque na luta contra privilégios políticos durante seu mandato como vereador na Câmara Municipal de Manaus .

Sem usar os recursos do Fundão Eleitoral, Rodrigo Guedes conquistou eleitores em diversos bairros de Manaus e nos municípios do Amazonas e pode se tornar a grande surpresa deste pleito eleitoral.

As vésperas da votação, Guedes aproveitou para agradecer os apoiadores e defender seus princípios de lutar pela boa política nos poderes legislativo e executivo.

Continua depois da Publicidade

“Agradeço a todos que me apoiaram nessa campanha, mesmo com diversos ataques e perseguições políticas que sofri não me calei e nem vou me calar, pois acredito na boa política que defende os interesses da população. Vou continuar sendo a voz do povo em Brasília e ninguém nunca verá omissão da minha parte. Sempre serei independente”, disse.