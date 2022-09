Rodrigo Guedes cresce nas intenções de votos e se torna a aposta da população para a renovação da Câmara dos Deputados

Redação AM POST

Há 13 dias da eleição, o nome do candidato a deputado federal Rodrigo Guedes tem crescido nas intenções de votos dos eleitores da capital e do interior. Por sua luta contra privilégios políticos durante seu mandato como vereador, Rodrigo Guedes tem arrastado eleitores em diversos bairros de Manaus, já no interior vários municípios já declararam apoio a sua candidatura.

Continua depois da Publicidade

Com o número 1020, Rodrigo Guedes disputa o cargo de deputado federal pelo Republicanos. Seu trabalho na Câmara Municipal de Manaus foi marcado pela luta contra as regalias políticas do legislativo municipal. Em dois anos, Guedes foi responsável por barrar o aumento da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, conhecido como Cotão de R$ 18 mil para R$ 33 mil; e o valor da verba de gabinete de R$ 48 mil para R$ 60 mil. Também foi contrário o aumento no salário dos vereadores que sumiu de R$ 15.031,76 para R$ 18,9 mil, abrindo mão do reajuste, Guedes realiza a doação do valor referente ao salário, de forma mensal, para entidades sociais. Guedes também apresentou uma ação contra a construção do segundo prédio anexo da CMM por valor aproximado a R$ 32 milhões.

Por seu desempenho parlamentar, Rodrigo Guedes tem crescido nas internações de votos, colocando-o como um dos principais nomes para a renovação política da Câmara dos Deputados. Na semana passada, Guedes reuniu mais de 3 mil apoiadores em seu Grande Encontro de candidatura na Quadra da Escola de Samba da Aparecida.

O gari, Thiago Anderson, escolheu Rodrigo Guedes para lhe representar no Congresso Nacional por defender os direitos dos trabalhadores da limpeza pública.

Continua depois da Publicidade

“Eu escolhi o Rodrigo porque ele foi o único que brigou pelos direitos dos Garis na CMM. Ele defende a população e não se cala quando políticos querem prejudicar o povo!” Acredito que ele vai fazer a diferença, declarou.

Sem usar o Fundão, Guedes reafirmou seu compromisso de não usar o dinheiro público para privilégios políticos e lutar pelo Amazonas no Congresso.

Continua depois da Publicidade

“Nossa candidatura é diferente! Não uso o Fundão e nem recursos públicos! Os privilégios políticos precisam acabar, chega de tirar dinheiro do povo para custear campanhas eleitorais. Como deputado federal continuarei defendendo a população do Amazonas, por um Estado melhor e mais justo”, defendeu.