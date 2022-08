Rodrigo Sá impressiona e reúne 2 mil pessoas em lançamento de sua campanha para deputado federal

Redação AM POST

O lançamento da campanha do ex-diretor do Detran-AM, Rodrigo Sá (PL), foi um dos assuntos mais comentados nos bastidores da base do governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (UB). Com a presença de Wilson e do candidato ao Senado, Coronel Menezes (PL), o evento reuniu uma multidão em uma casa de show na Avenida do Turismo em Manaus e reunião representantes de várias categorias que foram beneficiadas pela gestão de Rodrigo à frente do Detran-AM.

Continua depois da Publicidade

Rodrigo pautou sua fala apresentando sua carreira, salientando seus anos de experiência e vida pública e quão isso o torna preparado para assumir o cargo de Deputado Federal. “Eu acredito que minha experiência de 20 anos no serviço público me credencia para assumir uma cadeira na Câmara Federal e servir ao povo do Amazonas com toda a intensidade do meu coração”, afirmou Rodrigo.

Segundo o governador Wilson Lima, “nunca se avançou tanto para melhorar a vida do condutor, do despachante, do instrutor de autoescola. Nunca se deu tanto apoio aos mototaxistas com a entrega de coletes, capacetes e crédito da Afeam. A mais recente conquista foi a CNH Social para pessoas que não têm condições de tirar sua habilitação”, enfatizou Wilson, destacando a realização de concurso público histórico para o Detran.

Rodrigo finalizou seu discurso demonstrando sua grande vontade de fazer uma mudança na política, acredita na necessidade de dar espaço para pessoas novas. “Eu acredito na política transformadora e, por isso, aceitei a missão, me dada pelo nosso governador. O nosso povo merece mais trabalho e menos discurso”, frisou Rodrigo.

Desde o período de pré-campanha, Rodrigo Sá tem visitado o interior do Estado e tem sido recebido com muito entusiasmo, principalmente pelos mototaxistas, categoria predominante do transporte urbano no interior do Amazonas.