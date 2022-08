Sem credibilidade, Durango Duarte lança nova pesquisa que garante reeleição de Omar Aziz

Redação AM POST

O empresário, Durango Duarte, lançou sua mais recente pesquisa após início do período eleitoral e continua fazendo previsões mirabolantes apostando na reeleição do senador Omar Aziz (PSD), seu amigo que tem forte rejeição entre o eleitorado amazonense.

Continua depois da Publicidade

Numa clara tentativa de induzir o eleitor ao erro, a pesquisa de Durango diz que Omar Aziz tem 28% das intenções de votos; Arthur Neto 23,7%; Coronel Menezes 12,6% e Luiz Castro 9,5%.

As pesquisas divulgadas pelo instituto de Durango acabou virando chacota entre os internautas pela grande rejeição que os políticos apontados como possíveis eleitos tem entre os eleitores do Amazonas.

Sem credibilidade

A verdade é que por mais que fale com ar de autoridade e até convença os menos atentos, Durango vem acumulando derrotas. Perdeu em 2014 com o senador Eduardo Braga e 2018 com Omar, e vem errando nas pesquisas, tanto que seu instituto já mudou de nome algumas vezes e poucos no meio político levam a sério seus números.

Continua depois da Publicidade

Na derrota de 2014 ele teve que pagar R$ 100 mil ao empresário Ronaldo Tiradentes, dono do instituto DMP, após aposta que os dois fizeram. Na época, Durango era dono do instituto Perspectiva e ao contrário do que diziam as pesquisas realizadas por sua empresa garantindo que não haveria segundo turno, o então governador José Melo foi reeleito em 2º turno derrotando o ex-governador e atual Senador pelo Amazonas, Eduardo Braga (MDB).

O publicitário que naquele pleito assumiu a defesa da candidatura de Braga viu suas afirmações negadas pelas urnas e ainda teve de desembolsar uma grana alta.

Continua depois da Publicidade

O caso foi amplamente divulgado na época e em entrevista ao portal Amazonas Atual o pesquisador admitiu que errou, e disse que cometeu “uma sequência de equívocos” como consultor.