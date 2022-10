Sem Lula, Bolsonaro participa de sabatina no SBT nesta sexta-feira

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participa nesta sexta-feira (21/10) de uma sabatina no SBT. Inicialmente seria um debate entre o ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem disputa o segundo turno das eleições. No entanto, na terça-feira (18/10), o adversário disse que não poderia participar por uma incompatibilidade de agendas.

Como Bolsonaro já havia confirmado presença, ele está sendo sabatinado pelos jornalistas Carlos Nascimento, do SBT, e Márcio Gomes, da CNN Brasil, entre outros. Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil também fazem parte do pool que organizou a entrevista.

A entrevista com o candidato à reeleição acontece no estúdio do SBT, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV, rádios e plataformas dos veículos na internet. Com perguntas sobre temas previamente definidos, a entrevista vai durar em torno de uma hora.

O primeiro e único debate do segundo turno até o momento foi promovido pela Band no último domingo, 16 de outubro. Há outros dois confrontos entre os candidatos marcados para o dia 23, na TV Record, e no dia 28 de outubro na TV Globo.

Apoiador do presidente, o empresário Luciano Hang, acompanha o atual governante e criticou na noite desta sexta-feira (21/10) Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que o petista “foge dos debates”.

“Eu gostaria de um debate, mas o concorrente está fugindo. Não anda nas ruas, e foge dos debates. Apanhou tanto no último debate, que não quis aparecer nesse. Eu acho que era muito importante que ele aparecesse para falar um pouco do passado e o que ele pensa para o futuro. Mas como ele não tem projetos para o futuro, ele não aparece mais aqui”, afirmou, em entrevista à SBT News.