Senador Eduardo Braga é acusado de omitir iate, relógio de luxo e apartamentos em declaração de bens ao TSE

O senador Eduardo Braga (MDB), que é candidato a governador do Amazonas no pleito deste ano, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que possui um patrimônio de R$ 35,8 milhões, R$ 4 milhões a mais do que o que foi declarado em 2018, quando foi eleito ao Senado. Porém, o jornalista Ronaldo Tiradentes chamou atenção em seu programa de que a fortuna do político deve ser bem maior que isso e destaca a omissão na declaração de um relógio avaliado em mais de R$ 1,263 milhão, da marca Patek Philippe, usado por ele em 2021 no município de Uarini, e o iate “Felipana”, de 120 pés de comprimento.

Além disso, Tiradentes, que fez um levantamento com a declaração dos bens de Braga, também destacou que não foram declarados um apartamento no bairro Jardins, região nobre de São Paulo, e outro no bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com os dados do site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do TSE Braga possui: casas, embarcações, joias, objetos de arte, terrenos, ações, dinheiro em espécie e em contas bancárias, veículos, apartamento, fundos de investimento e outros itens. Ele declarou uma VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), que funciona como um seguro de vida no valor de R$7.061.106,75 milhões.

Ainda segundo Tiradentes, a declaração de patrimônio do senador possivelmente omite ou subvaloriza diversos itens importantes.

“É a casa que ele mora no Jardim Europa. Você está declarando 963 mil, só a reforma da sua casa, Eduardo Braga, foi mais de R$ 5milhões. Está subvalorizada aqui sua casa”, declarou o radialista ao analisar item por item da declaração de Braga.

“Essa declaração está abaixo do valor de mercado. Um apartamento daquele vale em torno de R$2 milhões”, afirmou ele sobre um apartamento no edifício Farol da Ponta Negra declarado por Braga no valor cerca de R$333 mil.