Senador eleito, Moro oficializa apoio a Bolsonaro no 2º turno da disputa pelo Planalto

Redação AM POST

O senador eleito Sergio Moro (União Brasil) oficializou nesta terça-feira (4) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no segundo turno das eleições presidenciais. O anúncio do apoio foi feito em uma publicação no Twitter.

“Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro”, escreveu ele.

Ex-aliado de Bolsonaro, Moro fez parte da equipe de ministerial do presidente como chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública, mas deixou o governo em abril de 2020 após fazer acusações de que Bolsonaro interferiu nos trabalhos da PF (Polícia Federal).

O apoio dele a Bolsonaro neste segundo turno já havia sido especulado ontem (3) mas o ex-ministro só falou oficialmente hoje.