Sendo a aposta da população, Rodrigo Guedes finaliza campanha eleitoral rumo à vitória nas urnas

Redação AM POST

Às vésperas das eleições, que ocorre neste domingo, 2/10, o candidato a deputado federal Rodrigo Guedes, com o número 1020, segue crescendo nas intenção de votos da população para representar o Amazonas na Câmara dos Deputados e conclui o período eleitoral rumo à vitória nas urnas.

Continua depois da Publicidade

Durante a corrida eleitoral, Guedes se tornou a aposta da população por sua luta contra privilégios políticos durante seu mandato como vereador.

Ouvindo a população, defendendo os interesses do povo e com o dever de fazer uma campanha e um mandato diferente em Brasília, Rodrigo Guedes conquistou eleitores em diversos bairros de Manaus e nos municípios do Amazonas.

Sem usar o Fundão, Guedes também reafirmou seu compromisso de não usar o dinheiro público para privilégios políticos e lutar pelo Amazonas no Congresso.

Continua depois da Publicidade

“Nossa candidatura foi totalmente diferente! Não usei o Fundão e nem recursos públicos! Os privilégios políticos precisam acabar, chega de tirar dinheiro do povo para custear campanhas eleitorais. Como deputado federal continuarei defendendo a população do Amazonas, por um Estado melhor e mais justo. Chega de usar a máquina pública para avisar da boa vontade da população, nunca aceitarei essa farra com o dinheiro público e sempre lutarei pela população”, afirmou Guedes.