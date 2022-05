Serafim Corrêa diz que foi convidado para ser ‘o candidato do Lula no Amazonas’

Redação AM POST

O deputado estadual Serafim Corrêa, que é pré-candidato à reeleição pelo PSB, revelou em entrevista que recusou o convite de ser candidato do pré-candidato a presidência da República, Lula (PT), ao governo do Amazonas nas eleições deste ano. Ele afirma que ainda tem muito a contribuir na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Esses são os motivos que me levaram a ser pré-candidato à reeleição, embora tenha havido convites de vários lados para que eu compusesse uma chapa majoritária, mas eu entendo que, respeitando os outros que têm a mesma idade que eu, eu entendo que alguém com 75 anos não deve se arvorar a ser candidato ao Executivo. É um fardo muito pesado para quem já está nessa faixa etária, respeitando de quem pensa diferente”, contou o parlamentar em entrevista ao Portal AM1.

“Vieram de várias fontes, de várias direções, no sentido de, por exemplo, que eu fosse o candidato do Lula no Amazonas. Eu ponderei que tenho 75 anos não era mais para eu pegar esse fardo. Interessante foi o contra-arguemento para mim: ‘O Lula tem 76 anos e é candidato a presidente do Brasil’, mas eu disse: ‘O Lula é o Lula, o Serafim é o Serafim’'”, completou.