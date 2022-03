Sergio Moro se filia ao União Brasil, desiste de candidatura à Presidência da República e vai tentar vaga na Câmara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-juiz Sergio Moro desistiu nesta quinta-feira (31) da sua pré-candidatura à Presidência da República. Mais cedo, ele havia assinado a ficha de filiação ao partido União Brasil.

Moro se reuniu com dirigentes da sigla em um hotel na capital paulista hoje para confirmar sua decisão. O prazo para a janela partidária, quando é possível fazer mudanças de partido, acaba nesta sexta (1). Há a expectativa de que Moro passe a mirar uma vaga na Câmara dos Deputados, por São Paulo, mas ele não tratou do assunto no comunicado.

Novos direcionamentos no rumo da campanha de Moro foram necessários após o movimento no PSDB. O governador de São Paulo, João Doria, vai anunciar a desistência da candidatura. A decisão fortalece o nome de Eduardo Leite, que cumpre o último dia de mandato à frente do Governo do Rio Grande do Sul nesta quinta.

Nas últimas pesquisas eleitorais, o ex-ministro vinha empatando com o pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, nas posições atrás do ex-presidente Lula (PT) e de Bolsonaro, que assumiram a dianteira das intenções de voto.

Pesquisa Datafolha divulgada no dia 24 de março, por exemplo, traz Moro com 8% das intenções de voto, enquanto Ciro registrou 6%. Na pesquisa Ipespe do dia 25 de março, o então pré-candidato do Podemos apareceu com 9%, enquanto o pedetista teve 7%.

No ano passado, Moro chegou a capitanear as discussões para a formação de uma frente de centro. Desde o início deste ano, no entanto, o Podemos se afastou do debate partidário, o que levou as três siglas a não incluírem o partido.

Leia abaixo na integra a nota de Sérgio Moro:

O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única.

A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor.