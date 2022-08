Servidores administrativos da educação declaram apoio a Pauderney Avelino

Redação AM POST

Em seu primeiro ato de campanha, o candidato a deputado federal Pauderney Avelino, se reuniu com centenas de servidores administrativos da educação e recebeu apoio da categoria na caminhada rumo à vitória. O encontro aconteceu nesta terça-feira, 16/8, na zona oeste.

Pauderney esteve à frente da secretaria de educação de Manaus por duas vezes e ficou marcado positivamente como o secretário que mais valorizou o servidor. Em 2021, ele pagou o maior abono do fundeb da história da Prefeitura, reajustou os salários e convocou mais de 400 candidatos do cadastro reserva do concurso de 2017 da Semed, entre outras ações.

De acordo com a presidente da Associação dos Servidores Administrativos da Seduc, Cleia Branches, a educação precisa de um parceiro como Pauderney no Congresso Nacional, por tudo que ele já fez pelos servidores e por todo trabalho realizado em favor do Amazonas.

“Estou aqui para reafirmar o apoio dos administrativos para o nosso deputado federal Pauderney Avelino. A educação está com ele e vamos juntos rumo à vitória. Nós vimos o que ele fez pelos servidores da Semed e sabemos que ele pode ser a nossa voz no Congresso, pois ele está fazendo falta”, disse.

Para o professor Walber Ferreira, a eleição de Pauderney é um marco de luta por melhorias na educação do Amazonas.

“Hoje nós demos largada para uma grande vitória do deputado Pauderney. Toda a educação está a favor dele pois sabe que ele precisa voltar para nos defender, defender os interesses do Amazonas. Ele sabe como fazer, tem experiência e vai continuar contribuindo para a educação no nosso Estado”, afirmou.

*Com informações da Assessoria de Imprensa