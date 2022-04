Tadeu de Souza deixa a Casa Civil da Prefeitura de Manaus para concorrer nas eleições 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a saída do procurador Tadeu de Souza Silva da chefia da Casa Civil e a nomeação do, também procurador de carreira, Rafael Lins Bertazzo, para ocupar o cargo. Tadeu deixa a Casa Civil se desincompatibilizando em cumprimento à legislação eleitoral.

“Agradeço ao Tadeu por toda dedicação, esforço e empenho em conduzir a Prefeitura de Manaus nas questões administrativas que são pertinentes à sua área e fico muito feliz pela sua participação na nossa administração. Tadeu deixa a prefeitura para ficar à disposição de algumas composições em função do período eleitoral. Quem assume o cargo é o subsecretário Rafael Bertazzo, que é um procurador de carreira no Estado e já havia trabalhado comigo quando eu fui governador”, disse David ao anunciar a troca de comando na Casa Civil.

Perfil

Rafael Lins Bertazzo tem 35 anos, é procurador de carreira do Estado do Amazonas, Mestre em Direito, Especialista em Direito Público e professor universitário.

Durante o governo interino do prefeito David Almeida no Governo do Amazonas, Bertazzo foi Chefe da Assessoria Especial do então Procurador-Geral do Estado, Tadeu de Souza Silva, exercendo esta função até o ano de 2018.