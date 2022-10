Tiradentes chama Durango de ‘vendedor de resultado de pesquisa’ e aposta R$200 mil se ele acertar previsão favorável a Braga

Redação AM POST

O radialista Ronaldo Tiradentes desafiou neste sábado (29), véspera de eleição, o empresário, Durango Duarte, que faz estudos e levantamentos eleitorais, a aceitar aposta de R$200 mil caso ele acerte previsão que disse em entrevista favorável ao candidato Eduardo Braga (MDB), que aparece em todas as pesquisas com derrota acachapante no 2º turno da disputa eleitoral contra o governador e candidato a reeleição, Wilson Lima (UB), que aparece com cerca de 20 pontos a frente.

Tiradentes chamou Durango de “vendedor de resultado de pesquisa” e disse que ele “tentou manipular o resultado do primeiro turno” em favor de Braga e como errou feio não teve coragem de divulgar seus levantamentos no segundo turno mas em entrevista disse que a eleição estava dividida na tentativa de induzir o eleitor ao erro.

Ronaldo também lembrou que Durango errou no resultado do pleito de 2014 para governador do Amazonas e teve que pagar R$ 100 mil a ele após aposta que os dois fizeram. Na época, Durango era dono do instituto Perspectiva e ao contrário do que diziam as pesquisas realizadas por sua empresa garantindo que não haveria segundo turno, o então governador José Melo foi reeleito em 2º turno derrotando seu amigo Eduardo Braga, a quem o empresário assumiu a defesa da candidatura.

“Em 2014, o conhecido vendedor de resultado de pesquisa perdeu 100 mil reais para mim. Desmascarado, teve que mudar o nome do seu “instituto”. Na atual eleição, tentou manipular o resultado do primeiro turno. Perdeu feio, inclusive errou nas margens de erro. No segundo turno, não teve coragem de divulgar pesquisa. Mas deu entrevista dizendo que Manaus está dividida com 50% para Wilson e 50 % para Eduardo. Eu aposto 200 mil se o Wilson não tiver, no mínimo, 10 pontos de vantagem em Manaus. Será que ele topa?”, escreveu Ronaldo.

