Trabalho e esperança marcam estreia da propaganda eleitoral gratuita do governador Wilson Lima

Redação AM POST

Com o tema “Agora, é daqui pra melhor!” e o número 44, o candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), iniciou a propaganda eleitoral gratuita, nesta sexta-feira, ressaltando a trajetória de trabalho que marca seu governo e a esperança de um futuro ainda melhor, com os projetos que estão em andamento e que vão avançar em um novo mandato.

Continua depois da Publicidade

No programa para emissoras de televisão, Wilson destaca que, já na infância, aprendeu com os pais a importância de sempre estar ao lado da verdade, e que transformou esse aprendizado em “armadura” para enfrentar todas as dificuldades, injustiças e mentiras.

“Me tornei o que mais sonhava ser: um representante da nossa gente; na rádio, na TV, no Governo. Mas nem tudo na vida é igual ao que planejamos. Enfrentamos a maior tempestade que já vimos, mas, de mãos dadas com a verdade, sempre ao lado do povo, transformamos dificuldades em desafios a serem superados com determinação, amor e fé”, afirma Wilson em seu primeiro programa eleitoral na TV.

O governador destaca, ainda, que com determinação e o trabalho que tem sido realizado, a esperança de um Amazonas melhor se tornou uma realidade.

Continua depois da Publicidade

“Agora, estamos ainda mais fortes e mais unidos. Agora estamos prontos para melhorar o que for preciso. Agora estamos prontos para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Agora é trabalho, trabalho, trabalho, sempre no caminho da verdade e sempre ao lado do nosso povo”, ressalta.

Rádio

No primeiro programa para emissoras de rádio, Wilson fala sobre história de vida e sobre o que o motiva a ser governador. Ele afirma que a durante toda a sua vida viveu uma “preparação” para a grande missão como governador do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“Nunca imaginei ser um dia governador, mas a minha vida toda foi uma espécie de preparação para que eu pudesse ter a oportunidade de ajudar ainda mais as pessoas. O que me motiva é a confiança que as pessoas têm em mim; foram os desafios que Deus colocou diante de mim, de conduzir os destinos desse estado”, destaca.

Ele acrescenta que ao acordar todos os dias, renova as energias e segue em frente. “Eu aprendi na minha vida, aprendi com os meus pais, que a gente não pode desistir nunca e graças a Deus resultado da nossa persistência é que a gente tem conseguido avançar muito”, diz.