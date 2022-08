TSE manda Instagram remover vídeo com fake news sobre Ciro publicado por Eduardo Bolsonaro

Redação AM POST

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou no último sábado (20) que o Instagram retirasse do ar um vídeo sobre o presidenciável Ciro Gomes (PDT) publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no último dia 15.

O vídeo continha trechos editados de uma palestra dada por Ciro Gomes em 2017, no Brazil Fórum UK, em Oxford (Inglaterra).

A edição foi costurada de forma a criar uma falsa narrativa de que Ciro Gomes prega a desarmonia entre religiões.

Após a publicação do vídeo, o PDT acionou o TSE pedindo pela retirada do conteúdo. O ministro do TSE Raul Araújo, responsável por julgar o pedido, entendeu que o conteúdo foi manipulado deliberadamente, com o objetivo de gerar desinformação.