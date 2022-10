“Tua política externa é com ditador Maduro”, diz Bolsonaro a Lula em debate da Globo

No debate da TV Globo, nesta sexta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro questionou o candidato Lula sobre os investimentos do BNDES em política exterior, concentrados em países amigos do petismo, como Venezuela e Cuba.

“Tua política externa é com ditador [Nicolás] Maduro, com Cuba, é agora com a Argentina”, disse o presidente. “Essa é tua política externa. E pegando dinheiro nosso, do BNDES, e mandando pra fora. Por que Belo Horizonte não tem metrô e em Caracas tem? Por que você priorizou fazer obras fora e não aqui dentro?”

“Eu não consigo entender. Parece que eu estou debatendo com um cidadão estranho à política nacional”, rebateu Lula. O petista argumentou que, em seus mandatos, ele foi convidado para o G8 e fundou o G20 e o Brics, “além de uma reserva de R$ 370 bilhões que está salvando o país até hoje.”